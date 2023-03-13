Ещё один американский банк обанкротился и ряд стоит под угрозой банкротства.

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Бывший американский президент Дональд Трамп предрёк в своей социальной сети Truth Social экономический коллапс для Соединённых Штатах Америки, который сравним с Великой депрессией. Политик сравнил Джо Байдена с Гербертом Гувером, который застал за свою президентскую каденцию крупнейший экономический кризис.

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Всё это на фоне банкротства Silicon Valley Bank, являющегося 16-м по величине банком в штатах. Такое событие происходит впервые с кризисного 2008 года. В свою очередь, Илон Маск задумался о покупке обанкротившегося банка.

Впрочем, на этом дело не закончилось: на той же неделе обанкротился Signature Bank, популярный среди владельцев криптовалюты. Интересно, что он поддерживал связи с Трампом во время его президентства. Вполне вероятно, на броское заявление со стороны бывшего американского президента повлияло закрытие его партнёрского банка.

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По прогнозам экспертов Financial Times, ещё ряд американских банков, включая Western Alliance, Bancorp и PacWest могут находиться под угрозой банкротства. В этом списке мог оказаться First Republic, но банку удалось предотвратить крах благодаря средствам JPMorgan и Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки. Скорее всего, другие банки тоже найдут выход для укрепления своих позиций.