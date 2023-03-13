Бывший американский президент Дональд Трамп предрёк в своей социальной сети Truth Social экономический коллапс для Соединённых Штатах Америки, который сравним с Великой депрессией. Политик сравнил Джо Байдена с Гербертом Гувером, который застал за свою президентскую каденцию крупнейший экономический кризис.
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Всё это на фоне банкротства Silicon Valley Bank, являющегося 16-м по величине банком в штатах. Такое событие происходит впервые с кризисного 2008 года. В свою очередь, Илон Маск задумался о покупке обанкротившегося банка.
Впрочем, на этом дело не закончилось: на той же неделе обанкротился Signature Bank, популярный среди владельцев криптовалюты. Интересно, что он поддерживал связи с Трампом во время его президентства. Вполне вероятно, на броское заявление со стороны бывшего американского президента повлияло закрытие его партнёрского банка.
По прогнозам экспертов Financial Times, ещё ряд американских банков, включая Western Alliance, Bancorp и PacWest могут находиться под угрозой банкротства. В этом списке мог оказаться First Republic, но банку удалось предотвратить крах благодаря средствам JPMorgan и Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки. Скорее всего, другие банки тоже найдут выход для укрепления своих позиций.