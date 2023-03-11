Аналитический отдел разведывательного управления Пентагона пришёл к выводу, что Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия. Вполне вероятно, что они уже развернули свои комплексы в Тихом океане для возможного применения против Соединённых Штатов Америки.
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В июле 2021 года стало понятно, что китайское гиперзвуковое оружие может совершить «кругосветное путешествие» и несмотря на старания России в этой области, у Китая больше вспомогательной инфраструктуры и количества самих оружейных комплексов.
Ведомство ссылается на заявление Академии аэродинамики Китая, утверждающая, что они способны использовать аэродинамические трубы, работающие на скоростях 8/10/12 махов, когда у России это число ограничивается 8 махами.
На текущий момент военно-промышленные компании Соединённых Штатов Америки усиливают противодействие гиперзвуковому оружию, тестируемому Россией и Китаем. Не так давно американский президент принял решение о расширении круга полномочий оборонно-промышленного сектора в соответствии с третьим разделом документа Defense Production Act, принятого ещё во времена Корейской войны. Главная цель такого решения - восстановление и расширение гиперзвуковой промышленной базы.