Они напомнили, что США поставляют оружие Тайваню, поэтому и они вправе сами решать кому и что поставлять.

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Несмотря на отрицание слухов со стороны Соединённых Штатов Америки о готовности Китая к поставкам вооружения в Россию, в том числе со стороны украинского президента и высокопоставленных чиновников Европейского союза, всё идёт к тому, что штаты оказались правы в своих догадках.

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С приходом нового Министра иностранных дел КНР - Цинь Гана, риторика Китая всё больше начала задевать военный конфликт на территории Украины. Не так давно китайский министр напомнил, что Соединённые Штаты Америки поставляют оружие Тайваню, поэтому претензии касаемо возможных поставок вооружения России со стороны Китая бессмысленны.

Сегодня же Цинь Ган выступил с заявлением, где сказал, что Китай независимая страна и вправе сама решать кому, что и сколько поставлять. Он опять-таки сослался на американские поставки оружия Тайваню. По всей видимости, Китай мог бы отказаться от идеи военных поставок российской стороны, но выдвинув аналогичное требование штатам насчёт Тайваня.

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Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Нед Прайс прокомментировал ситуацию, напомнив Китаю, что они сами утвердили свою политику из двенадцати пунктов, где идёт речь об уважении территориальной целостности стран-участников ООН. Он подметил, что Китая в любом случае обязуется соблюдать документы ООН, как страна-участник.