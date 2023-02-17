Георгий Маргвелашвили, занимавший пост президента Грузии вплоть до 2018 года, заявил, что не исключает возможности участия их страны в военном конфликте на территории Украины. По его мнению, нынешние власти могут задействовать грузинскую армию на стороне России.
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Он полагает, что Грузия очень нужна России и поэтому ему кажется вполне реальным призыв грузинских военнослужащих для участия в боевых действий на территории Украины.
За свои слова бывший глава государства подвергся массовой критике. Например, грузинский депутат Ираклий Кадагишвили назвал Георгия Маргвелашвили «членом глобальной партии войны, для которого нет осознания государства и народа»
Александр Элисашвили, возглавляющий одну из оппозиционных партий, удивлён с заявлений бывшего грузинского президента, назвав их оскорбительными по отношению к грузинским военнослужащим. Элисашвили считает, что участие грузинский военных в чужом конфликте, тем более на стороне России - дальше упасть невозможно.
Примечательно, что на текущий момент некоторые грузинские военнослужащие действительно принимают участие в военном конфликте на территории Украины, но во-первых в качестве добровольцев и во-вторых на стороне Грузинского национального батальона в составе Вооружённых Сил Украины.