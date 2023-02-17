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Лукашенко назвал условия для введения белорусских войск в Украину
При этом белорусский президент предложил Минск как место для переговоров с США.
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В интервью BBC Президента Беларуси Александра Лукашенко спросили готов ли он как тогда, 24 февраля 2022 года, предоставить России территорию для размещения военных сил с целью их наступления на украинские территории.

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Белорусский президент подтвердил, что он готов к этому и даже более: «Я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси», но при условии, если хотя бы один украинский военнослужащий перешагнёт границу с Беларусью, чтобы убивать белорусский народ.

На текущий момент Беларусь ещё не отправляла свои людские ресурсы в зону боевых действия, но предоставила территорию для полномасштабного наступления, при этом наращивает сотрудничество с Россией. Беларусь активно проводит совместные учения с российскими военнослужащими и даже основала общую военную группировку.

В конце своего интервью белорусский президент обвинил запад в эскалации конфликта, разжигании вражды и сделал броское заявление: «Если вы продолжите эту эскалацию, вы получите ядерное оружие, а в России его больше, чем у кого-либо»

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Лукашенко предложил Минск в качестве места для переговоров, учитывая, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден вскоре посетит Польшу, от которой недалеко Белоруссия. Белорусский президент готов позвать на встречу и Путина, если Байден действительно согласиться приехать.

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#россия #украина #беларусь #лукашенко
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