Польша отыгрывает отдельную роль в военной помощи Украине, поддерживая любые поставки вооружения украинской армии и подталкивая на это другие страны. Так Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что с начала военного конфликта Украине было передано 250 единиц советских танков Т-72.
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Помимо этого Польша планирует передачу ещё 60 танков Т-72 и собственных PT-91 Twardy, которые сконструированы на основе советского Т-72М1 в годы польской независимости. Как участник «танковой коалиции», страна будет поставлять и немецкие танки Leopard, речь идёт о 14 единицах.
На текущий момент Польша вместе с вооружением занимается и подготовкой украинских военнослужащих. На их территории обучается 21 экипаж Leopard 2(105 человек), которые 10-12 часов в сутки посвящают учениям и ознакомлению с теоретическими материалами эксплуатации немецких танков. Общий срок подготовки экипажей для новых танков составит около месяца.
Польский президент Анджей Дуда вместе с Министром национальной безопасности Мариушом Блащаком сегодня посетили украинских военнослужащих, чтобы оценить как проходит их обучение.