В очередной раз не согласившись на их российские условия.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что они готовы рассмотреть мирные переговоры для завершения военного конфликта. Как отметил чиновник, любые военные действия заканчиваются переговорами и российская сторона тоже готова к ним, но на своих условиях.

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Он уточнил, что речь идёт о переговорах «на основе реальности, которая существует», имея в виду, что Россия не будет учитывать условия Украины для проведения мирной конференции. Сергей Вершинин также выразил мнение, что решение о дипломатическом урегулировании военного конфликта может принимать не Украина, а Соединённые Штаты Америки и Европейский союз.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления представителя Министерства иностранных дел России, сообщив, что российская сторона конфликта не собирается покидать украинские территории.

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И по этой причине о переговорах не может идти и речи: «Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а Россия будет доминировать в мире» - Подоляк.