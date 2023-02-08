Имеются в виду граждане России, уехавшие из страны и критикующие её.

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Андрей Колесник, являющийся депутатом Государственной думы, высказал своё предложение по отмене моратория на смертную казнь и активного введения в оборот такой санкции по отношению к тем, кто уехал из России и критикует свою страну.

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Он добавил, что одно когда граждане уезжают из страны - «крови заячьей много», а другое когда они продолжают критиковать российское правительство за пределами самой России. По его словам, такое явление называется информационной войной и оно посерьёзнее оружие: «злые языки страшнее пистолета»

Депутат подчеркнул, что в России ещё действует мораторий на смертную казнь, установленный судом, при этом российское законодательство такую меру наказания всё ещё предусматривает. Однако мораторий на смертную казнь был установлен Конституционным судом в 2009 году и его отмена не компетенция Государственной думы.

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Сам Андрей Колесник считает, что смертную казнь можно использовать как исключительную меру наказания, например за предательство. Но лично он бы поступал с «предателями родины» гораздо жёстче, исполняя «жёсткие приговоры» на той территории, где находится сам «предатель»