Глава Одесской областной военный администрации Максим Марченко сообщил в своём Telegram-канале, что Служба Безопасности Украины задержала военнослужащего, который передавал российской армии расположение Вооружённых Сил Украины для нанесения ударов.

Глава военной администрации подчеркнул, что ни в администрации, ни в области нет неприкосновенных и каждый, кто нарушит закон, будет нести ответственность в соответствии с законом.



Ранее Служба Безопасности Украины раскрыла российскую агентурную сеть, действующую на территории страны, которая пыталась уничтожить отправленные американские M142 HIMARS и комплексы С-300. По заявлению украинских правоохранительных органов, за этим стояли переселенцы с восточной части Украины, которые были завербованы Россией. За уведомление о скоплении военной техники Вооружённых Сил Украины, в особенности иностранного происхождения, им обещали поощрение на сумму от 20 тысяч долларов. Деньги обещали перечислить на заранее открытые банковские счета сразу после ликвидации техники.