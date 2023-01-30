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Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
Об этом говорят инсайдеры The Washington Post, а также намекает представитель Белого дома.
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Не так давно Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден утвердил пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, куда войдёт 31 танк M1 Abrams. Известно, что это будут усовершенствованные модели M1A2, но без «секретной брони» из обеднённого урана.

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Что касается сроков поставок, тут всё очень неоднозначно. Представитель Белого дома Джон Кирби отвечал на вопросы журналистов, где заявил, что немецкие танки Leopard 2 прибудут раньше американских Abrams и только планирование такой формы ленд-лиза займёт два-три месяца. На вопрос прибудут ли танки к концу 2023 года он не ответил.

Издание The Washington Post, посылаясь на своих инсайдеров, сообщает, что приблизительный срок поставок M1A2 Abrams - конец 2023 или начало 2024 года. Танки не будут браться из запасов армии Соединённых Штатов Америки, придётся конструировать новые без уже упомянутой «секретной брони»

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The Washington Post также сообщает, что решение о поставках американских танков могло быть принято, чтобы Германия не смогла отказать в отправке Украине своих немецких танков Leopard 2. Республиканец в конгрессе Соединённых Штатов Америки уже предлагал отправить хотя бы один M1 Abrams, чтобы штаты проявили инициативу первыми.

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#сша #украина #abrams #m1 abrams
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