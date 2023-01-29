Министр иностранных дел Антонио Таяни, ранее занимающий ряд должностей в Европейском союзе, заявил, что их страна никогда не будет поставлять Украине наступательное вооружение, при этом продолжит поставки оборонительного.
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Антонио Таяни уточнил, что парламент принял решение о военных поставках для Украины с целью защиты украинского суверенитета, однако военный конфликт очень сложный. Политик отметил, что Италия не воюет с Россией и не имеет с ней ничего общего, поэтому поставлять наступательное оружие, включая танки, не будет.
На текущий момент Италия поставляет Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, использующиеся для противовоздушной обороны. Изначально страна после обещаний о поставках системы ПВО не предпринимала никакие действий.
Когда вопрос набрал резонанса в медиа, итальянские издания стали писать, что на правительство Италия оказывается давление со стороны Соединённых Штатов Америки. После Премьер-министр Италии опроверг слухи и убедил, что уже решается вопрос с поставками.