Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Арабские СМИ: Байден не исключает военного решения конфликта с Ираном
Об этом сообщают информаторы канала Al-Hadath.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Ещё в 2015 году был утверждён «Совместный всеобъемлющий план действий» между Ираном, США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией, который полагал перенаправление ядерного потенциала Ирана в мирное русло в обмен на снятие со страны санкций. Государства хотели получить гарантии, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, а продолжит развиваться в пределах «мирного атома»

реклама

Ядерная сделка была сорвана в 2018 году Дональдом Трампом, обвинившим Иран в нарушении соглашения. Санкции были возвращены, а Иран продолжит работать над своей ядерной программой. В ноябре прошлого года Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ответ на обращение иранки заявил, что: «Она(ядерная сделка) мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история.»

Сейчас же арабское издание Al-Hadath, являющееся одним из политических вестников медиа-пространства в арабских странах, включая Иран, сообщает, что Байден не исключает военного решения конфликтных отношений с Ираном. Об этом говорят информаторы издания из Белого дома.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Начиная с 2021 года идут переговоры по восстановлению условий ядерной сделки, однако Иран не особо стремится к этому. Информаторы Al-Hadath считают, что Соединённые Штаты Америки хотят восстановления соглашения, но на текущий момент это не приоритет Белого дома.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #иран #ядерная сделка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Все такси и службы аренды и проката авто Нью-Йорка к 2030 году должны перейти на электрокары
Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за сутки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
70
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
69
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
20
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
4
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
6
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
17
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
55
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+
Обращение Зеленского показали в Белгороде, Краснодаре и Крыму по ТВ неизвестные хакеры
9
В Киеве сообщили о применении ВКС РФ гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе сегодняшнего ракетного удара
23
Fort Solis (2023) — научно-фантастический триллер в духе игр Quantic Dream
+
США поставит Украине новейшие M1A2 Abrams, но без «секретной брони»
35

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
120
Xbox опускается на самое дно
17
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
58
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
218
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
23
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
42
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
15

Сейчас обсуждают

Pustotnik
01:19
запомните этот твит...
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Johann Klassen
01:18
Ты, надорванный лучше "Коран"полистай. Да, сало пожри.
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Кружит голову Боярышник
01:15
ну встань, опущенный далбаеб с дивана пропёрденного тобой
Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
Johann Klassen
01:13
Тебе уже тоже приткнули такой же???
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Johann Klassen
01:11
Последствия Ковида-19, буквально налицо. Тебе пора в американскую тюрьму, лет на 100!
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
32Влад32
01:10
Прикольно. Но у меня вопрос. Зачем совмещать несколько фото, сделанных со штатива, если можно просто увеличить выдержку?
Стекинг изображений: Как получить хорошее фото в плохом освещении
Евгений Сом
01:09
И где хваленый рейтрейсинг на нвидиа ))) тут уже 7000-я серия от амд смотрится лучше.
GeForce RTX 4080 против GeForce RTX 3080 - стоит ли экономить 35 000р, покупая флагман без DLSS 3.0
help
01:08
ок 3 месяца - отчет пошел
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Кружит голову Боярышник
01:08
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Кружит голову Боярышник
01:08
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем