Ещё в 2015 году был утверждён «Совместный всеобъемлющий план действий» между Ираном, США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией, который полагал перенаправление ядерного потенциала Ирана в мирное русло в обмен на снятие со страны санкций. Государства хотели получить гарантии, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, а продолжит развиваться в пределах «мирного атома»
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Ядерная сделка была сорвана в 2018 году Дональдом Трампом, обвинившим Иран в нарушении соглашения. Санкции были возвращены, а Иран продолжит работать над своей ядерной программой. В ноябре прошлого года Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ответ на обращение иранки заявил, что: «Она(ядерная сделка) мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история.»
Сейчас же арабское издание Al-Hadath, являющееся одним из политических вестников медиа-пространства в арабских странах, включая Иран, сообщает, что Байден не исключает военного решения конфликтных отношений с Ираном. Об этом говорят информаторы издания из Белого дома.
Начиная с 2021 года идут переговоры по восстановлению условий ядерной сделки, однако Иран не особо стремится к этому. Информаторы Al-Hadath считают, что Соединённые Штаты Америки хотят восстановления соглашения, но на текущий момент это не приоритет Белого дома.