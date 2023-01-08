В немецком парламенте заговорили о военных поставок в Украину, призвав увеличить их в сторону танков. Так заместитель председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт прокомментировала ситуацию с поставками боевых машин пехоты Marder, заявив, что: «Останавливаться на достигнутом по БМП Marder было бы неправильно».
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Второй заместитель председателя Вольфганг Кубики придерживается мнения своей коллеги, назвав поставку немецких танков в Украине разумным решением. Немецкие политики считают, что их страна должна сделать всё возможное для поддержания обороноспособности Украины, в том числе поставить танки Leopard.
Вольфганг Кубики отмечает, что следующие шаги военных поставок в Украину должны быть уже не инициативой Германии, а совместным действием со стороны североатлантического альянса.
Украинский посол в Германии Алексей Макеев выразил мнение, что поставки боевых машин пехоты Marder являются «основой» для дальнейшей поставки немецких танков.