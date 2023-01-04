Погибших стало больше, чем изначально было сообщено.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

2 января 2023 года были объявлены официальные данные российской стороны о потерях в Макеевке в ходе нанесённого удара РСЗО M142 HIMARS по Макеевскому профессионально-техническому строительному училищу №19, где находился пункт дислокации российских военнослужащих. По данным российской стороны - 63 погибших, по данным украинской - от 300 до 450.

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Уже 4 января 2023 года официальные данные российской стороны немного изменились, так Министерство Обороны конфликта сообщает о 89 погибших. Число погибших изменилось после разбора завалов железобетонных конструкций. Отмечается, что среди потерь числится заместитель командира полка в звании подполковника.

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По данным Министерства Обороны, причиной обстрела является то, что после наступления Нового года в 00:01 военные начали звонить родственникам, чем дали украинской стороне возможность запеленговать телефоны и определить координаты расположения самих военнослужащих, а также нарушили строгий запрет на использование телефонных устройств. Исходя из этого, в ведомстве образована комиссия по расследованию происшествия, которая привлечёт к ответственности всех виновных.