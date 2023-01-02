В ночь на 1 января уже наступившего 2023 года по зданию Макеевского профессионального-технического строительного училища №19, где по данным украинской стороны находилась российская военная база с мобилизованными военнослужащими, был нанесён удар РСЗО M142 HIMARS. Украинская сторона подтвердила массированный обстрел в 18:00 уже в новом году.
реклама
По количествам потерь изначально были разные данные, речь шла о десятках и сотнях погибших. Представители украинской стороны говорили о 300-450 погибших и столько же раненных, издание Reuters ссылалось на источники ДНР, где заявлено менее 100 погибших.
На момент 2 января 2023 года пресс-релиз Министерства Обороны российской стороны конфликта заявил о 63 погибших в результате шести ударов фугасными ракетами, две из которых удалось сбить системами противовоздушной обороны. За день до этого шла речь о перехвате семи ракет M142 HIMARS на восточном направлении, затрагивающем Луганск, Попасную, Поповку и Макеевку.