ЗРК Patriot предоставлены Украине в рамках пакета военной помощи.

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Несколько дней назад Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил о пакете военной помощи Украине на общую сумму 1.85 миллиарда долларов, в рамках которого стране будут предоставлены зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Но перед тем, как приступить к эффективному применению военной техники, нужно пройти обучение по её управлению. Издание CNN ссылается на слова высокопоставленного чиновника пентагона, который заявил, что ещё не начавшаяся подготовка продлиться несколько месяцев. На данный момент оборонное ведомство Соединённых Штатов Америки обеспечило обучение 3 100 украинских военнослужащих обращению с артиллерийскими установками M142 HIMARS и M777.

Российский президент Владимир Путин во время своего пресс-релиза перед журналистами заявил, что поставленные ЗРК Patriot «мы пощёлкаем». Также он назвал зенитно-ракетные комплексы старыми, при этом не было уточнено речь идёт конкретно о первых образцах, взятых на эксплуатацию в 1984 году, или уже модернизированных.

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Стоит отметить, что после принятия Южной Кореей на вооружение ЗРК Patriot в 2017 году, обучение личного состава длилось не два, а целых восемь месяцев.