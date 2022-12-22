Хакер Джордж Хотц, он же Geohot, бросил стажировку в Twitter, куда пришёл в середине ноября после прихода Илон Маска на пост Генерального директора компании. Джордж поддерживал политику Маска и настаивал, что компания должна быть «чрезвычайно жесткой» в принятии решений, заодно предложив свою кандидатуру на 12-недельную программу стажировки.
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Geohot опубликовал в свой Twitter опрос, где спросил стоит ли ему покидать стажировку в компании. Пользователи большинством проголосовали за то, чтобы он остался, но всё же хакер решил уйти из компании. Ранее Хотц выражал недовольство про запрет упоминания ссылок социальных сетей-конкурентов Twitter.
Свою «славу» Geohot получил в 2007 году благодаря первому jailbreak-у iPhone, связанному с тем, что хакер попросту решил поменять привязанного к телефону оператора на своего. Тогда Хотц отвёрткой открутил два винта задней панели смартфона, с помощью гитарного медиатора снял крышку корпуса и припаял к телефонному процессору передачи данных провод для обеспечения напряжения, скремблировал его код. Компьютерная программа, написанная им, позволяла использовать любого мобильного оператора. В итоге он продал первый разлоченный смартфон Apple основателю Cetricell Терри Дайдону за Nissan 350Z 2007(на тот момент стоил 30 000 долларов) и три телефона.