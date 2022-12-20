Google представила технологию, позволяющую распознать непонятный почерк врача, на ежегодной конференции в Индии. Алгоритм «дешифрования» почерка станет частью функционала Google Lens, которым, по данным компании, больше всего пользуются как раз таки в Индии.
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Для распознания почерка сделать фотографию лекарственного рецепта или загрузить уже имеющуюся, после чего начнётся обработка, по результатам которой технология должна вывести название препаратов, написанных врачом в записке.
Пока нет никаких сроков, в рамках которых технология будет доступна для всех пользователей, а её разработка ведётся на индийском языке. В будущем компания будет работать над тем, чтобы технология работала и на английском, и на других европейских языках. Правда, какая-то истинная польза от распознавания почерка врачей - непонятно, ведь в большинстве случаев знающий фармацевт из аптеки может сам служить дешифратором.