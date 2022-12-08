Вышедшее обновление Telegram сделало свой вклад в анонимность аккаунтов мессенджера. Теперь пользователи в настройках могут запретить поиск аккаунта по номеру телефона, а новая функция авто-очистки сообщений позволит установить глобальный таймер на чаты, который удалит сообщения за определённый промежуток времени.
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Помимо этого, регистрировать аккаунты в мессенджере теперь можно и без физической SIM-карты. Но и тут есть нюанс: для этого пригодится анонимный номер на базе блокчейна Fragment(запущенного 27 октября этого года), где он продаётся за криптовалюту. Начальная стоимость таких номеров начинается от 11 TON(Toncoin), что равно 36 долларов, а максимальная 31 500 TON(57 645 долларов). Такой подход назвали «новой эрой конфиденциальности»
Изначально аукцион-блокчейн Fragment создавался для продажи идентификаторов учётных записей, а первой его сделкой с тэгом в Telegram стал тэг «@auto», который продан за 900 тысяч TON(на тот момент - 1,4 миллионов долларов)