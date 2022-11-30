Пока в Китае бушуют протесты против властей из-за жёстких ограничений, связанных с Covid-19, Apple помогла китайским властям в борьбе с протестующими, возможно, даже сама не понимая как. Связано это с Apple AirDrop.
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Главный источник информации об организации протестов в Китае - технология передачи файлов Apple AirDrop, в работу которой Apple наложили ограничения. Компания снизила ограничение времени до десяти минут, в течение которого владелец «яблочного» устройства может активировать фильтр «Все» для получения контента от любых пользователей.
Такое ограничение в будущем будет введено по всему миру, чтобы избежать обмена нежелательными файлами. Однако пока оно коснулось только Китая, где технология AirDrop активно используется протестующими для организации митингов.
Свою популярность среди оппозиции технология получила ещё в 2019 году, когда через неё распространялась информация для обхода Great Firewall of China(системы фильтрации содержимого интернета)