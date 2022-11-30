Связано это с ограничением AidDrop.

Пока в Китае бушуют протесты против властей из-за жёстких ограничений, связанных с Covid-19, Apple помогла китайским властям в борьбе с протестующими, возможно, даже сама не понимая как. Связано это с Apple AirDrop.

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Главный источник информации об организации протестов в Китае - технология передачи файлов Apple AirDrop, в работу которой Apple наложили ограничения. Компания снизила ограничение времени до десяти минут, в течение которого владелец «яблочного» устройства может активировать фильтр «Все» для получения контента от любых пользователей.

Такое ограничение в будущем будет введено по всему миру, чтобы избежать обмена нежелательными файлами. Однако пока оно коснулось только Китая, где технология AirDrop активно используется протестующими для организации митингов.

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Свою популярность среди оппозиции технология получила ещё в 2019 году, когда через неё распространялась информация для обхода Great Firewall of China(системы фильтрации содержимого интернета)