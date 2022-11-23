В нём будет повышено качество игровых текстур без изменений сюжетной линии.

Разработанная студией GSC GameWorld в 2007 году S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl получит неофициальный ремастер от моддера под никнеймом Andrey0007 уже 25 декабря. Речь идёт о старой доброй первой части трилогии с усовершенствованной графической и звуковой составляющей.

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Ремастер выйдет под названием S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Rebuild, сам ремастер предусматривает переход на модернизированный движок OGSR Engine, текстуры более высокого разрешения, новые модели оружия, шейдеры и улучшение звукового сопровождения. Первая версия ремастера предоставит игрокам лишь 16GB обновлённых текстур, остальные же пока останутся без изменений.

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Стоит отметить, что на просторах моддинга S.T.A.L.K.E.R. уже неоднократно выходили подобные ремастеры, однако они задевали сюжетную линию или добавляли в геймплей что-то новое, усовершенствовали уже старое. Конкретно цель этого проекта представить старую игру в новом обличье.