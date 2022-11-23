Разработанная студией GSC GameWorld в 2007 году S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl получит неофициальный ремастер от моддера под никнеймом Andrey0007 уже 25 декабря. Речь идёт о старой доброй первой части трилогии с усовершенствованной графической и звуковой составляющей.
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Ремастер выйдет под названием S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Rebuild, сам ремастер предусматривает переход на модернизированный движок OGSR Engine, текстуры более высокого разрешения, новые модели оружия, шейдеры и улучшение звукового сопровождения. Первая версия ремастера предоставит игрокам лишь 16GB обновлённых текстур, остальные же пока останутся без изменений.
Стоит отметить, что на просторах моддинга S.T.A.L.K.E.R. уже неоднократно выходили подобные ремастеры, однако они задевали сюжетную линию или добавляли в геймплей что-то новое, усовершенствовали уже старое. Конкретно цель этого проекта представить старую игру в новом обличье.