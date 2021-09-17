Google выпустила фирменные чипсы в дизайне Google Pixel 6
На фоне приближающегося выхода смартфонов Google Pixel 6, в которых используются чипы Tensor собственного производства, компания решила выпустить чипсы в тематическом дизайне. Так выпущенные чипсы, которые, по словам компании, производятся ей самостоятельно, копируют дизайн ещё не вышедшего смартфона.
реклама
Выход самого Google Pixel 6 должен состоятся осенью этого года, а перед этим Google хочет дать возможность пользователям насладиться "оригинальными чипсами, которые позволят оценить привлекательность смартфона". Само название продукта на упаковке в переводе можно трактовать по-разному: оригинальные чипсы Google или оригинальные чипы Google.
К сожалению, приобрести чипсы не представляется возможным. Компания выпустила рекламный продукт в ограниченном количестве - 10 тысяч упаковок, которые были разыграны между жителями Японии. Достаточно было заполнить специальную форму на сайте. Вряд ли стоит ожидать появление фирменных чипсов Google в других странах, так как это лишь рекламный ход.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила