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На фоне приближающегося выхода смартфонов Google Pixel 6, в которых используются чипы Tensor собственного производства, компания решила выпустить чипсы в тематическом дизайне. Так выпущенные чипсы, которые, по словам компании, производятся ей самостоятельно, копируют дизайн ещё не вышедшего смартфона.

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Выход самого Google Pixel 6 должен состоятся осенью этого года, а перед этим Google хочет дать возможность пользователям насладиться "оригинальными чипсами, которые позволят оценить привлекательность смартфона". Само название продукта на упаковке в переводе можно трактовать по-разному: оригинальные чипсы Google или оригинальные чипы Google.

К сожалению, приобрести чипсы не представляется возможным. Компания выпустила рекламный продукт в ограниченном количестве - 10 тысяч упаковок, которые были разыграны между жителями Японии. Достаточно было заполнить специальную форму на сайте. Вряд ли стоит ожидать появление фирменных чипсов Google в других странах, так как это лишь рекламный ход.