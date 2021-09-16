Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Оплата коммунальных услуг через личный онлайн-кабинет давно уже не считается чем-то особенным, но время идёт и диджитализация на месте не стоит. Так Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь", где прихожане могут пользоваться услугами церкви в режиме онлайн. Приложение позволяет узнать какие церкви находятся поблизости, когда проходят богослужения, почитать церковные новости или посмотреть список молитв, церковный календарь.

Помимо этого в приложении будут транслироваться богослужения, а нуждающиеся смогут воспользоваться тематической "технической поддержкой" и в любое время суток поговорить со священником на волнующие темы через смартфон.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Приложение доступно как в PlayMarket, так и в App Store. Пользователи неоднозначно отреагировали на такое новшество и не все согласны с таким подходом, однако приложение уже имеет достаточно положительные отзывы, а в App Store и вовсе вышло на 4 место в категории "Образ жизни"