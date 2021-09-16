Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
реклама
Оплата коммунальных услуг через личный онлайн-кабинет давно уже не считается чем-то особенным, но время идёт и диджитализация на месте не стоит. Так Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь", где прихожане могут пользоваться услугами церкви в режиме онлайн. Приложение позволяет узнать какие церкви находятся поблизости, когда проходят богослужения, почитать церковные новости или посмотреть список молитв, церковный календарь.
Помимо этого в приложении будут транслироваться богослужения, а нуждающиеся смогут воспользоваться тематической "технической поддержкой" и в любое время суток поговорить со священником на волнующие темы через смартфон.
Приложение доступно как в PlayMarket, так и в App Store. Пользователи неоднозначно отреагировали на такое новшество и не все согласны с таким подходом, однако приложение уже имеет достаточно положительные отзывы, а в App Store и вовсе вышло на 4 место в категории "Образ жизни"
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила