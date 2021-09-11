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AMD дарит Resident Evil Village и Far Cry 6 покупателям игрового ПК

Похожую акцию проводил AIB партнёр NVIDIA - Inno3D.
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AMD сообщили о старте акционного предложения Raise the Game, по которому покупатели игрового железа(ПК/ноутбуки) могут получить в подарок Resident Evil Viilage и Far Cry 6. Общая стоимость игр превышает 100 долларов. Обе игры поддерживают новые технологии компании, что и стало причиной сотрудничества.

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Акция распространяется на компьютерные сборки с CPU серии Ryzen 3000/5000, а также видеокартами Radeon RX 6000. Желающим приобрести ноутбук для участия в акции достаточно купить устройство серии Ryzen 5000H и видеокартой Radeon RX 6000. Для подарка необходимо воспользоваться предложением вплоть до 31 декабря.

Стоит отметить, что покупку нужно совершить в магазине-партнёре AMD из предоставленного списка к каждой стране. На данный момент в России такой магазин только один - Digital Razor.

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Inno3D совместно с NVIDIA проводили подобную акцию, по которой потенциальные покупатели видеокарт серии RTX 30 могли получить ещё не вышедшую Battlefield 2042.

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Теги

amd nvidia inno3d battlefield far cry 6 battlefield 2042 far cry
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Виктор Викторович
03:36
клоун, это ты блогеров пересмотрел, у меня были все эти камни и 6 ядер без хт, сейчас сосут ;) Я лично имел все эти камни, барбос ты глупый ;)
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(на правах незлобного, но злободневного юмора)
Как я заработал 63 тысячи рублей на Overclockers.ru
Вячеслав Белов
03:26
Неа :) Не нужно. Кстати Х5 на 150 - скорее всего фейк... С этим к Скороходу надо. Но в реальных коллекциях - мне не встречался. Вот например https://www.x86-guide.net/ru/cpu/AMD-486-4.html
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
Вячеслав Белов
03:23
Есть 66 МГц. Недокументированная.
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
Вячеслав Белов
03:14
Кто хочет ещё почитать МНОГО материала на эту тему - велком ! https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=12&t=16653
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
Kutuz
03:11
Как я заработал 63 тысячи рублей на Overclockers.ru
Вячеслав Белов
03:10
К5 был хорош для для офиса - целочисленка у него хороша. Для игр (FPU где нужен) - уровень четвёрки. Не топовой :) Ну и K6 не сильно лучше. Как обладатель К6-2-500 ещё в те времена, скажу что в играх ...
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
Вячеслав Белов
03:08
Да. Voodoo2 показала в Quake2 на подобной системе в стоке чуть больше 9 fps. На Pentium Overdrive 83, который я разогнал до 100 Мгц лучший результат - 18,9 fps.
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
Anton Anikin
03:07
Сжигание на комиссии? А какая разница сколько эфира существует? Вопрос лишь в цене некой доли от этой суммы. Имеет значение лишь процент теряемый при транзакциях, т. к. чем он больше, тем меньшее числ...
Доходы майнеров Эфира продолжают падать – за месяц сожжено 265 000 монет на $900 млн
Anton Anikin
03:01
Напоминаю, что весь прогресс в ПК за последние лет 20 результат исключительно игр. Хотя что взять с убого майнера, который поди искренне верит, что даже что-то полезное делает.
Доходы майнеров Эфира продолжают падать – за месяц сожжено 265 000 монет на $900 млн
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