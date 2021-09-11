AMD дарит Resident Evil Village и Far Cry 6 покупателям игрового ПК
AMD сообщили о старте акционного предложения Raise the Game, по которому покупатели игрового железа(ПК/ноутбуки) могут получить в подарок Resident Evil Viilage и Far Cry 6. Общая стоимость игр превышает 100 долларов. Обе игры поддерживают новые технологии компании, что и стало причиной сотрудничества.
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Акция распространяется на компьютерные сборки с CPU серии Ryzen 3000/5000, а также видеокартами Radeon RX 6000. Желающим приобрести ноутбук для участия в акции достаточно купить устройство серии Ryzen 5000H и видеокартой Radeon RX 6000. Для подарка необходимо воспользоваться предложением вплоть до 31 декабря.
Стоит отметить, что покупку нужно совершить в магазине-партнёре AMD из предоставленного списка к каждой стране. На данный момент в России такой магазин только один - Digital Razor.
Inno3D совместно с NVIDIA проводили подобную акцию, по которой потенциальные покупатели видеокарт серии RTX 30 могли получить ещё не вышедшую Battlefield 2042.
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