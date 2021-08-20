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Battlefield 2042 можно будет получить в подарок при покупке видеокарт серии RTX 30

Акцию организовал AIB партнёр NVIDIA - Inno3D.
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Гонконгский AIB партнёр NVIDIA Inno3D объявил об акции, при которой потенциальные покупатели RTX видеокарт серии Ampere могут бесплатно получить шутер Battlefield 2042.

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Покупатели видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 или их Ti модификаций пользователь получает стандартное издание Battlefield 2042, доступ к раннему тестированию и некоторые предметы персонализации. Акция распространяется и на готовые сборки с вышеуказанными видеокартами. 

Выбрана была именно Battlefield 2042 не случайно: игра поддерживает эксклюзивные технологии видеокарт NVIDIA - DLSS и Reflex, о чём стало известно ещё два месяца назад. На данный момент эти технологии поддерживаются лишь восемь шутеров, включая ожидаемую Battlefield 2042. DLSS направлена на оптимизацию графики благодаря искусственному интеллекту, а Reflex снижает задержку между действиями.

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Выход самой Battlefield 2042 ожидается 22 октября этого года на всех актуальных платформах: PC, PlayStatiobn 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One.

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