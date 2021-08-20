Battlefield 2042 можно будет получить в подарок при покупке видеокарт серии RTX 30
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Гонконгский AIB партнёр NVIDIA Inno3D объявил об акции, при которой потенциальные покупатели RTX видеокарт серии Ampere могут бесплатно получить шутер Battlefield 2042.
Покупатели видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 или их Ti модификаций пользователь получает стандартное издание Battlefield 2042, доступ к раннему тестированию и некоторые предметы персонализации. Акция распространяется и на готовые сборки с вышеуказанными видеокартами.
Выбрана была именно Battlefield 2042 не случайно: игра поддерживает эксклюзивные технологии видеокарт NVIDIA - DLSS и Reflex, о чём стало известно ещё два месяца назад. На данный момент эти технологии поддерживаются лишь восемь шутеров, включая ожидаемую Battlefield 2042. DLSS направлена на оптимизацию графики благодаря искусственному интеллекту, а Reflex снижает задержку между действиями.
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Выход самой Battlefield 2042 ожидается 22 октября этого года на всех актуальных платформах: PC, PlayStatiobn 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One.
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