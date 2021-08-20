Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Гонконгский AIB партнёр NVIDIA Inno3D объявил об акции, при которой потенциальные покупатели RTX видеокарт серии Ampere могут бесплатно получить шутер Battlefield 2042.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Покупатели видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 или их Ti модификаций пользователь получает стандартное издание Battlefield 2042, доступ к раннему тестированию и некоторые предметы персонализации. Акция распространяется и на готовые сборки с вышеуказанными видеокартами.

Выбрана была именно Battlefield 2042 не случайно: игра поддерживает эксклюзивные технологии видеокарт NVIDIA - DLSS и Reflex, о чём стало известно ещё два месяца назад. На данный момент эти технологии поддерживаются лишь восемь шутеров, включая ожидаемую Battlefield 2042. DLSS направлена на оптимизацию графики благодаря искусственному интеллекту, а Reflex снижает задержку между действиями.

реклама

Выход самой Battlefield 2042 ожидается 22 октября этого года на всех актуальных платформах: PC, PlayStatiobn 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One.