Пользователь Reddit показал, как мог бы выглядеть Кратос из God of War без бороды
Пользователь Reddit под никнеймом irish_costumer опубликовал на портале фотографию, где показал как мог бы выглядеть Кратос, главный герой серии God of War, без бороды, но с усами. На данный момент пост собрал 2.6 тысяч рейтинга и 229 комментариев.
реклама
В комментариях пользователям не особо понравился такой образ главного героя серии, а некоторые отметили его схожесть с героем комиксов Омнимэном, правда, тот в свою очередь не лысый. Реакция вполне очевидная, ведь фанаты God of War уже привыкли видеть Кратоса с привычной ему густой бородой.
На данный момент Sony ведёт разработку продолжения серии God of War с неофициальным названием God of War: Ragnarok. Такое название игре дали из-за намёков в прошлой части на приближающийся рагнарёк(конец света), за которым последует смерть скандинавских богов и пробуждение злых сил. Этим летом было сообщено, что выход игры перенесён на 2022 год, а владельцы PlayStation смогут поиграть как на консолях нового, так и на консолях старого поколения.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила