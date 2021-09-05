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Пользователь Reddit под никнеймом irish_costumer опубликовал на портале фотографию, где показал как мог бы выглядеть Кратос, главный герой серии God of War, без бороды, но с усами. На данный момент пост собрал 2.6 тысяч рейтинга и 229 комментариев.

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В комментариях пользователям не особо понравился такой образ главного героя серии, а некоторые отметили его схожесть с героем комиксов Омнимэном, правда, тот в свою очередь не лысый. Реакция вполне очевидная, ведь фанаты God of War уже привыкли видеть Кратоса с привычной ему густой бородой.

На данный момент Sony ведёт разработку продолжения серии God of War с неофициальным названием God of War: Ragnarok. Такое название игре дали из-за намёков в прошлой части на приближающийся рагнарёк(конец света), за которым последует смерть скандинавских богов и пробуждение злых сил. Этим летом было сообщено, что выход игры перенесён на 2022 год, а владельцы PlayStation смогут поиграть как на консолях нового, так и на консолях старого поколения.