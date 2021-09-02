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Стример TimTheTatMan объявил о своём переходе с Twitch на YouTube из-за поступившего ему выгодного предложения. Блогер имеет на своём Twitch канале более 7 миллионов подписчиков, 30.5 тысяч из которых обладают платной подпиской. На своих прямых трансляциях ему удавалось ставить рекорд в 347 321 зрителей.

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Во время интервью изданию Business Insider стример подтвердил, что ему поступил выгодный контракт от YouTube, который позволит больше времени уделять семье. Никаких других подробностей блогер не сообщил.

За день до этого стример DrLupo сообщил The Washington Post, что переходит на YouTube из-за выгодного предложения. Хотя никаких подробностей раскрыть он не может, по его словам, суммы хватит на то, чтобы быть обеспеченным до конца жизни и работать в удовольствие, не выполняя каждый день прихоти рекламодателей. Также блогер сможет больше времени уделять авторскому контенту, а не прямым трансляциям.