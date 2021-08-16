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Глава отделения Xbox Фил Спенсер написал в своём Twitter положительный отзыв о портативной консоли Steam Deck, разработанной Valve. Фил посетил офис компании, где ему выпала возможность пообщаться с Гейбом Ньюэллом и командой разработчиков, работающей над Steam Deck.

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По словам Фила, он пользовался Steam Deck от Valve на протяжение недели и может смело заявить, что их продукт - хорошая работа. Он отметил, что теперь все игры у него буквально в кармане, размер экрана консоли приемлемый, управление тоже, а играть в Age of Empires комфортно. Фил Спенсер добавил, что их разработка xCloud работает хорошо.

Недавно Valve опубликовала рекламный ролик Steam Deck, где смело назвала свою консоль самым мощным портативным ПК в мире. Впрочем, несмотря на её не самое современное железо, похоже, что так и есть, ведь конкурент в виде Nintendo отдаёт предпочтение старой классике, а не новым играм, Sony же не интересуется подобным рынком уже достаточно долго.