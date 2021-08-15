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CD Projekt Red начала делиться различными статистиками из игры Cyberpunk 2077 по типу количества смертей, убийств игроков, что породило карикатуры от пользователей, высмеивающие узкий функционал в игре. Также студия начала размещать не самые важные опросы среди комьюнити.

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В комментариях к одному из таких опросов пользователи начали высказываться касаемо бесполезности подобных постов и что CD Projekt Red стоит заняться разработкой следующих патчей, ведь на данный момент игра не соответствует обещанному в начале года. Журналист Forbes Пол Тасси тоже решил выразить своё мнение, написав под опросом: "ребята, я бы переосмыслил это."

Сами разработчики убеждены, что Cyberpunk 2077 имеет приемлемый вид, а Sony даже вернули игру в PlayStation Store. За прошедшие полгода студия выпустила лишь 11 патчей и срочных фиксов, но не смогла выпустить ни одного дополнения и даже отсрочила их выход. Некстген версия Cyberpunk 2077 тоже была перенесена на вторую половину этого года.