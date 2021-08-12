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По итогу завершения торгов на NYSE, Илон Маск, являющийся основателем SpaceX и Tesla, признан самым богатым человеком в мире по мнению Bloomberg. Его состояние оценили в 193 миллиарда долларов, а за последний год он заработал 23.4 миллиарда долларов. Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос, третье основатель дома моды Louis Vuitton Бернар Арно.

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Впрочем, журнал Forbes имеет друг мнение по этому вопросу. Бернар Арно, занявший позицию самого богатого человека в мире по мнению Forbes, до сих пор удерживает своё первенство, за которым следует Джефф Безос и Илон Маск. Учитывая, что оба издания пользуются разными методами оценивания капитала миллиардера, такая ситуация вполне нормальная. Илон Маск уже был признан в этом году самым богатым человеком в мире по мнению Bloomberg, когда Forbes удерживало на этом месте Джеффа Безоса.

И хотя последнее время замечается небольшое падение стоимости акций Tesla, всего за пятнадцать дней их цена выросла на 10 процентов.