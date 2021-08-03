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DICE заявили, что выпустят по ещё не вышедшей игре Battlefield 2042 короткометражный фильм, цель которого рассказать о событиях, за которыми последовала крупномасштабная война. Предполагается, что название фильма будет "Исход", а главный герой - военный журналист Кейван Бехир.

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От лица главного героя будут показаны все ужасы крупномасштабной войны будущего, когда угрозу представляют не только люди, но и природа. Разработчики уже опубликовали небольшой тизер фильма, где виден момента, когда боевые корабли и вертолёты ведут бой во время шторма.

Фильм выйдет 12 августа в 18:00 по МСК. До этого момента, с 3 по 12 августа, военный журналист Кейван Бехир будет публиковать репортажи с фотографиями локаций из фильма. Выход самой Battlefield 2042, по мотивам которой и снимают фильм, состоится 22 октября 2021 года на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One X/S.