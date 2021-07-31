Компания Synchron получила разрешение на испытание мозговых имплантов, опередив Илона Маска
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение компании Synchron на испытание мозговых имплантов. Компания опробует свою разработку на людях, страдающих параличом.
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Synchron опередила компанию Илона Маска - Neuralink, которая также имела амбиции по испытанию мозговых имплантов, однако ограничивалась их тестированием на обезьянах, но никак не на людях. В 2020 году Илон Маск заявлял, что импланты будут вскоре готовы для тестирования на людях, но несмотря на громкие заявления, этого не случилось.
Согласно данным Stentrode, компании-конкурента, двум из четырёх "подопытных" удалось управлять компьютером после имплантации разработки компании в их мозг. Таким образом они получили возможность доступно обращаться с цифровыми устройствами. Однако перед массовым тестированием имплантов на добровольцах компании ещё придётся доказать безопасность своей разработки.
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