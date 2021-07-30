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Польская игра Chernobylite, имеющая схожий со S.T.A.L.K.E.R. сеттинг, была взломана хакерами из группы Codex. Официальный релиз игры состоялся два дня назад - 28 июля, к покупке она доступна в GOG и Steam по цене 26.99 долларов с учётом скидки 10 процентов.

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Игра уже опубликована на пиратских ресурсах. Взломанная версия включает в себя саму игру и два выпущенных дополнения к ней с официальной локализацией и озвучкой. Сюжет игры рассказывает о физике, вернувшемся в Зону отчуждения, чтобы найти свою невесту.

Ещё в октябре 2019 года игра находилась в раннем доступе, тогда при тестировании было выявлено множество проблем с оптимизацией. На данный момент игра имеет относительно неплохую оценку в 75 баллов на Metacritic от критиков и 8.0 баллов из 10.0 от пользователей на основе 75 отзывов.

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7 сентября этого года запланирован выход Chernobylite на консолях Xbox, PlayStation прошлого и нового поколения.