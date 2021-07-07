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Внук с дедушкой прошли Mass Effect Legendary Edition

Об этой истории рассказал пользователь Reddit.
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На Reddit появился пост, где пользователь рассказал, что каждый год приезжает к своему дедушке на несколько недель. Тот в свою очередь наблюдает за тем, как его внук играет в видеоигры, так как ему интересен сюжет.

Внук с дедушкой проходили Mass Effect Legendary Edition, где ему приходилось принимать решения в диалогах. Автор поста также обратился к разработчикам, попросив делать сюжетные режимы, где бои сведены к минимуму, а основное внимание уделяется сюжетной составляющей. В комментариях пожилые люди дали свою оценку игре, сравнив её с хорошей книгой, где нужно вникать в историю.

Следующими играми, которые пройдёт внук с дедушкой, будут Red Dead Redemption 2 и The Witcher: Wild Hunt. В первую очередь их интересует именно игра о Ведьмаке, так как там больше сюжетных диалогов и права выбора.

В конце поста автор добавил, что, по словам его дедушки, это были самые яркие ощущения за последние тридцать лет.

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