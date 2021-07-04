Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Министерство Юстиции Соединённых Штатов Америки возбудило расследование против Overwatch League из-за нарушения ряда антимонопольных законов. Считается, что в лиге действует неформальное правило, ограничивающее сумму выплат киберспортсменам.

реклама

По правилам лиги, команда вправе осуществлять выплаты членам команд на общую сумму до 1.6 миллионов долларов в год. Если же эта сумма превышается, команда обязана платить "налог на конкурентный баланс", деньги с которого будут распределены на игроков лиги, соблюдающих бюджетные ограничения. Не все команды желают платить налоги, поэтому им приходится смирится с действующими ограничениями.

В ходе расследования было выявлено, что у лиги нет собственного профсоюза, защищающего права киберспортсменов, поэтому, в теории, их правами могут пренебрегать.

анонсы и реклама ASUS RTX 3060 дешевле чем ты думаешь 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

На момент расследования Министерство Юстиции попросило руководство Overwatch League не менять правила выплат пока с ними не ознакомятся специалисты. Activision Blizzard заявили, что ведут сотрудничество с правоохранительными органами в рамках расследования.