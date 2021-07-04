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Министерство Юстиции США начало расследование против Overwatch League

Считается, что в лиге действует неформальное правило, ограничивающее зарплаты игрокам команд.
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Министерство Юстиции Соединённых Штатов Америки возбудило расследование против Overwatch League из-за нарушения ряда антимонопольных законов. Считается, что в лиге действует неформальное правило, ограничивающее сумму выплат киберспортсменам.

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По правилам лиги, команда вправе осуществлять выплаты членам команд на общую сумму до 1.6 миллионов долларов в год. Если же эта сумма превышается, команда обязана платить "налог на конкурентный баланс", деньги с которого будут распределены на игроков лиги, соблюдающих бюджетные ограничения. Не все команды желают платить налоги, поэтому им приходится смирится с действующими ограничениями.

В ходе расследования было выявлено, что у лиги нет собственного профсоюза, защищающего права киберспортсменов, поэтому, в теории, их правами могут пренебрегать.

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На момент расследования Министерство Юстиции попросило руководство Overwatch League не менять правила выплат пока с ними не ознакомятся специалисты. Activision Blizzard заявили, что ведут сотрудничество с правоохранительными органами в рамках расследования.

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