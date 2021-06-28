Илон Маск больше не бездомный: миллиардер арендует крошечный дом стоимостью 50 000$
Не так давно Илон Маск заявлял, что вся "земная" недвижимость тянет его вниз, поэтому он желает продать всё имущество с одной целью - полететь на Марс. За год миллиардер избавился от нескольких своих домов, а также выставил на продажу особняк, тем самым оставив себя без крыши над головой.
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Но так как она Маск ещё не на Марсе, жить ему где-то нужно, поэтому он принял решение арендовать "коробку" 6 на 6 у компании SpaceX, основателем которой он является. Дом располагается в Боба-Чика, недалеко от космодрома Starbase, а его стоимость составляет всего 50 000 долларов.
Дом был разработан специализирующейся компанией на создании передвижных домов Boxabl, модель называется Casita, она самая дешёвая среди возможных вариантов и доступна без предзаказов. Можно, конечно, подшутить, что инвестиция в Bitcoin не удалась, но, по всей видимости, Маску просто не нужны люксовые условия для полноценной жизни.
На данный момент миллиардер продаёт свой последний дом, предназначенный для мероприятий, надеясь, что его купит большая семья.
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