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Не так давно Илон Маск заявлял, что вся "земная" недвижимость тянет его вниз, поэтому он желает продать всё имущество с одной целью - полететь на Марс. За год миллиардер избавился от нескольких своих домов, а также выставил на продажу особняк, тем самым оставив себя без крыши над головой.

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Но так как она Маск ещё не на Марсе, жить ему где-то нужно, поэтому он принял решение арендовать "коробку" 6 на 6 у компании SpaceX, основателем которой он является. Дом располагается в Боба-Чика, недалеко от космодрома Starbase, а его стоимость составляет всего 50 000 долларов.

Дом был разработан специализирующейся компанией на создании передвижных домов Boxabl, модель называется Casita, она самая дешёвая среди возможных вариантов и доступна без предзаказов. Можно, конечно, подшутить, что инвестиция в Bitcoin не удалась, но, по всей видимости, Маску просто не нужны люксовые условия для полноценной жизни.

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На данный момент миллиардер продаёт свой последний дом, предназначенный для мероприятий, надеясь, что его купит большая семья.