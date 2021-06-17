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Илон Маск продаёт свой последний дом, по его словам, имеющееся на Земле имущество буквально "тянет его вниз", скорее всего, имеется ввиду перспектива полёта на Марс. Особняк миллиардера находится в пригороде Лос-Анджелеса, в престижном районе Бель-Эйр. Чтобы не остаться на улице, миллиардер арендует недорогое жильё в Техасе у собственной компании.

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Возможно, что продаже особняка поспособствовало расследование журналистов, в котором отмечалось, что многие миллиардеры в течение последних пяти лет платят слишком низкие налоги, если посмотреть на их материальное состояние. Так 2015 и 2017 обошёлся Илону Маску всего в 70 000 долларов, а 2018 вообще позволил избежать федеральных налогов. Информация из журналистского расследования уже передана Федеральному Бюро Расследований США.

Сам же миллиардер объяснил решение о продаже тем, что этот особняк - особенное место, требующего в нём большой семьи. Ранее этот дом сдавался под мероприятия.

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О желании распродать всё имущество Илон Маск сообщил ещё в 2020 году. Первый его дом ушёл китайскому миллиардеру за 29 миллионов долларов.