Илон Маск выставил на продажу свой последний дом
Илон Маск продаёт свой последний дом, по его словам, имеющееся на Земле имущество буквально "тянет его вниз", скорее всего, имеется ввиду перспектива полёта на Марс. Особняк миллиардера находится в пригороде Лос-Анджелеса, в престижном районе Бель-Эйр. Чтобы не остаться на улице, миллиардер арендует недорогое жильё в Техасе у собственной компании.
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Возможно, что продаже особняка поспособствовало расследование журналистов, в котором отмечалось, что многие миллиардеры в течение последних пяти лет платят слишком низкие налоги, если посмотреть на их материальное состояние. Так 2015 и 2017 обошёлся Илону Маску всего в 70 000 долларов, а 2018 вообще позволил избежать федеральных налогов. Информация из журналистского расследования уже передана Федеральному Бюро Расследований США.
Сам же миллиардер объяснил решение о продаже тем, что этот особняк - особенное место, требующего в нём большой семьи. Ранее этот дом сдавался под мероприятия.
О желании распродать всё имущество Илон Маск сообщил ещё в 2020 году. Первый его дом ушёл китайскому миллиардеру за 29 миллионов долларов.
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