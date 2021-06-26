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Вредоносный майнер заразил уже более 200 тысяч компьютеров

Он также вшивается хакерами в пиратские версии игр.
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Вредоносный майнер на основе криптовалюты Monero(XMR) под названием Crackonosh, который активно вшивается в пиратские версии игры, в особенности Grand Theft Auto V, принёс хакерам за два с половиной года более 1.8 миллионов долларов, что равно 9000 монетам XMR. Об этом сообщила пресс-служба Avast.

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Майнер отключает известные антивирусы, включая системные по типу Windows Defender, а также блокирует автообновление OC во избежание идентификации. После того, как все безопасные условия для работы майнера созданы, он запускает вредоносное ПО XMRig. На данный момент им заражено 220 тысяч компьютеров на OC Windows.

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Больше всего майнер получил распространение в Индии, Соединённых Штатах Америки, Бразилии, Канаде, Австралии и в европейских странах. На удивление, вредоносное программное обеспечение практически не задело пользователей из стран СНГ и Китая. По мнению представителей Avast, разработчик вируса может находится в Чехии.

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Защиту от чего? От Эфира? И что мешаем ему толкать майнерские карты вагонами? Ему же прибыли больше и никаких гарантийных обязательств.
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Кира Вернова
05:55
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stockclock
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Auroson1c
05:48
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Auroson1c
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