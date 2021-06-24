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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, неоднократно предвидящий нововведения во многих играх и подтвердивший слитые кадры из трейлера Battlefield 2042, заявил что режим "Опасная зона(Hazard Zone)" будет похож на Escape From Tarkov из-за высокого риска и одной жизни.

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По названию нового режима можно определить его в разряд "Королевской битвы", где игрок спасается от надвигающегося урагана или наводнения, но DICE опровергли это, заявив что это будет "современный подход к мультиплееру"

Том Хендерсон также сообщил о BattleHub, позволяющем играть на обновлённых картах из прошлых частей со всеми механиками Battlefield 2042. При этом что BattleHub, что Hazard Zone, будут опциональными режимами, которые необходимо отдельно скачивать при надобности. Сделано это для того, чтобы сократить размер и без того большой игры.

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Стоит отметить, что хотя информация инсайдера не официальный источник, но ему удавалось неоднократно предвидеть нововведения в серии Battlefield.