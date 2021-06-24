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Создатель Minecraft Маркус Персон, он же Notch, заявил в своём Twitter, что хотя не из тех, кто плохо говорит о мёртвых, таковым он считает Minecraft. Он добавил, что если Minecraft для Вас жив - это хорошо, приведя в пример модификацию Quake 3 под названием Rocket Arena 3, вышедшую в 2000 году, которая, по его мнению, также жива. По всей видимости, таким образом разработчик хотел объяснить, что личное мнение не отображает настоящего положения дел.

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Следующим постом разработчик прокомментировал обновление, в котором введут персонажа Sonic The Hedgehog, в этом году ему исполнится тридцать лет: "за это даже не собираюсь извиняться".

Впрочем, причастность Маркуса Персона к Minecraft закончилась ещё в 2014 году, тогда он продал свой проект за 2 миллиарда долларов Microsoft. Сейчас разработчик работает над собственной игрой, которая будет "чем-то новым", правда, Маркус сразу предупредил, что в первую очередь он делает её для себя.