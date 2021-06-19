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Илон Маск изменил никнейм в Twitter и опубликовал фото двух кораблей Starship

Миллиардер назвал себя "Илон Маск Второй"
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск решился сменить свой никнейм в Twitter, где у него уже имеется 57 млн. подписчиков. Теперь он себя величает "Elon Musk, the 2nd(Илон Маск Второй)". Какая причина смены никнейма - не сообщается. Также миллиардер показал фотографию двух кораблей Starship. Возможно, сменой ника Маск хотел привлечь внимание пользователей к своей новой публикации

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На фотографии видны два корабля - Starship SN15 и SN16, находящиеся рядом с заведением Starbase Tiki Bar. Этот бар был создан специально для его персоналом SpaceX. Возможно, в скором времени стоит ожидать первые гиперзвуковые лётные испытания Starship SN16.

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17 июня SpaceX осуществили запуск военного спутника Космических Сил Соединённых Штатов Америки с помощью Falcon 9, это был 122 запуск по счёту. На следующий год уже запланировано более 20 запусков ракеты-носителя, два из которых связаны с космическим туризмом.

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