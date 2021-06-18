Создатель серии Five Nights at Freddy's уходит в отставку из-за его "отмены" либеральным сообществом
Скотт Коутон, являющийся создателем серии и ведущим разработчиком игр серии Five Nights at Freddy's(FNAF), получивших большой ажиотаж в 2016-2017 годах, уходит в отставку из-за собственного мнения, которое не устроило либеральное сообщество США. Его дело продолжил другой человек, имя которого не уточняется, возможно, чтобы и на него не пал гнев пользователей.
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Так Скотт высказался в поддержку Дональда Трампа и когда встретился с угрозами "отмены", предполагающей уничтожить репутацию публичной личности в интернете, все равно отказался извиняться перед пользователями и заявил, что готов пойти на такое "самопожертвование".
Хотя за своё мнение извиняться разработчик не намерен, в мае он извинился за задержку новой части FNAF, предложив поиграть фанатам серии в бесплатную игру Security Breach Fury's Rage, принадлежащую устаревшему жанру Beat ’em up. Игра не получила большого одобрения, так как не соответствует привычному канону серии FNAF.
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