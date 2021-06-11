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На публичной демонстрации новой Tesla Model S Plaid, способной разогнаться до скорости 100км/ч за 1.99 секунд, Илон Маск, как и обещал, запустил Cyberpunk 2077 на бортовом компьютере электрокара. Хотя по поводу графических настроек ничего сказано не было, с первого взгляда можно сказать, что они явно не минимальные.

Известно, что в систему входит графический процессор AMD Navi 23. По поводу ЦП информации нет, но, скорее всего, он также производства AMD, так как актуальные консоли делаются как раз таки на железе этой компании.

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Основной дисплей автомобиля имеет диагональ 17 дюймов и поддерживает разрешение 2200х1300, а также может передавать изображение на два дополнительных экрана. В компании сравнили мощность системы Tesla Arcade с PlayStation 5. Портал Videocardz предоставил такое сравнение на основе имеющихся данных.

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На данный момент Tesla отправила 25 новых автомобилей покупателям, следующие поставки стоит ожидать в августе этого года. Стоимость Tesla Model S Plaid составляет 122 990 долларов.