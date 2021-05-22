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Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2

На официальном YouTube канале уже есть ролик с демонстрацией геймплея.
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Российская студия GFA Games представила постапокалиптический MMORPG шутер Pioner, вдохновлённый украинскими играми S.T.A.L.K.E.R. и Metro. Игра будет поддерживать многопользовательский режим, PvP арены и PvE квесты. Разработчики обещают интересную систему создания снаряжения, а также динамическую погоду, влияющую на геймплейные элементы.

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Главный герой оперативник, попавший в результате катастрофы на изолированный аномалией материк. У него есть две задачи - найти пропавших товарищей, а также собрать информацию об "Могильнике", который расположен в центре локации и является источником аномалии. По словам разработчиков, игра будет иметь несколько концовок.

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Игровой мир населён племенами, бандами головорезов, организованными бывшими советскими военнослужащими и фанатичными орденами. Локации также, как и в S.T.A.L.K.E.R., погрязли в аномалиях, их продемонстрировали в трейлере.

Выход игры намечался на прошлый год, но сейчас выход Pioner запланирован на конец 2021 года.

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stalker s.t.a.l.k.e.r. pioner
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Gringo
05:46
Судя по ролику, вроде ничего.
Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2
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