Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2
Российская студия GFA Games представила постапокалиптический MMORPG шутер Pioner, вдохновлённый украинскими играми S.T.A.L.K.E.R. и Metro. Игра будет поддерживать многопользовательский режим, PvP арены и PvE квесты. Разработчики обещают интересную систему создания снаряжения, а также динамическую погоду, влияющую на геймплейные элементы.
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Главный герой оперативник, попавший в результате катастрофы на изолированный аномалией материк. У него есть две задачи - найти пропавших товарищей, а также собрать информацию об "Могильнике", который расположен в центре локации и является источником аномалии. По словам разработчиков, игра будет иметь несколько концовок.
Игровой мир населён племенами, бандами головорезов, организованными бывшими советскими военнослужащими и фанатичными орденами. Локации также, как и в S.T.A.L.K.E.R., погрязли в аномалиях, их продемонстрировали в трейлере.
Выход игры намечался на прошлый год, но сейчас выход Pioner запланирован на конец 2021 года.
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