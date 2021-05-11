В PlayStation Store ошибочно раздали Valkyria Revolution
По какой-то из причин в PlayStation Store стартовала раздача игры Valkyria Revolution со всеми DLC, где помимо дополнительного контента выдаются и предметы, причём об этом нигде не объявляли, хотя обычно в таких ситуациях Sony предупреждает о возможных подарках. О дате, когда закончится раздача, тоже ничего не было сказано.
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Конечно, можно было предположить, что это раздача связана с программой Play at Home, по которой Sony раздают игры с марта по июнь месяц, но Valkyria Revolution в списке раздач не наблюдается.
По какой-то из причин игра пропала из PlayStation Store. Причём если набрать в Google запрос с поиском игры, Вы можете открыть её в игровом магазине Sony, но увидите только сообщение, сообщающее об ошибке.Valkyria Revolution вышла в июне 2017 года, её издателем в Европе стала компания Deep Silver. Игра доступна на следующих платформах: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, PlayStation Vita.
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