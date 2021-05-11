Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Компания Colonial Pipeline 7 мая вынуждена была остановить работу крупнейшего в Соединённых Штатах Америки трубопровода, который взломали хакеры. Считается, что компания стала жертвой вируса DarkSide, шифрующего данные.
реклама
Есть подозрение, что ко взлому причастны русские хакеры из группировки DarkSide, которая получает доступ к данным, шифруют их и требует выкуп, а иначе - публикует на своём сайте. Группировка предлагает услуги атак на корпоративные компании в DarkNet. Причём не уточняется причастны ли к этому деянию российские власти, речь идёт просто о группе хакеров.
Президент США Джо Байден объявил о своих намерениях встретиться с Путиным, так как даже если Россия не причастна ко взлому, группа хакеров находится на их территории и они несут за это ответственность.
По мнению экспертов, если трубопровод ещё в течение недели будет простаивать, это приведёт к дефициту топлива, остановке работы крупных аэропортов и массовому повышению цен на бензин.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила