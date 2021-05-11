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Компания Colonial Pipeline 7 мая вынуждена была остановить работу крупнейшего в Соединённых Штатах Америки трубопровода, который взломали хакеры. Считается, что компания стала жертвой вируса DarkSide, шифрующего данные.

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Есть подозрение, что ко взлому причастны русские хакеры из группировки DarkSide, которая получает доступ к данным, шифруют их и требует выкуп, а иначе - публикует на своём сайте. Группировка предлагает услуги атак на корпоративные компании в DarkNet. Причём не уточняется причастны ли к этому деянию российские власти, речь идёт просто о группе хакеров.

Президент США Джо Байден объявил о своих намерениях встретиться с Путиным, так как даже если Россия не причастна ко взлому, группа хакеров находится на их территории и они несут за это ответственность.

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По мнению экспертов, если трубопровод ещё в течение недели будет простаивать, это приведёт к дефициту топлива, остановке работы крупных аэропортов и массовому повышению цен на бензин.