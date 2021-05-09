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С выходом обновления iOS до версии 14.5.1 блогер Ник Акерман опубликовал видео с установленной новой прошивкой на трёх телефонах: iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, где протестировал производительность телефонов.

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Во время тестов блогер сравнил скорость запуска приложений, рендер видео, загрузку самого смартфона и проверил их в бенчмарках Geekbench, 3DMark. По итогам оказалось, что iPhone XR оказался производительнее смартфонов старшей серии, особенно в многоядерном тесте Wild Life (3DMark)

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Вполне возможно, что на самом деле это ошибка, связанная с новым обновлением. Акерман предположил три возможные проблемы, которые обеспечили такой результат:

Ошибка самой прошивки iOS 14.5.1;

Проблема в оптимизации Benchmark-ов под новую версию прошивки;

Новая прошивка ошибично замедляет iPhone 11 и iPhone 12, iPhone XR это же не коснулось;

В любом случае придётся ждать новой версии iOS, где эту проблему исправят.