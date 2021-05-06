SpaceX провели тестирование испытательного аппарата Starship SN15, в результате которого корабль поднялся на 10 километров и мягко приземлился. Прошлый запуск компанией Starship SN10 обернулся очередным взрывом и делом от Федерального Управления Гражданской Авиацией. Весь процесс транслировался на YouTube в 4K качестве.

Starship SN15, в отличие от своих предшественников, оказался более удачным прототипом, так как получил достаточно улучшений исходя из прошлого опыта компании.

Правда, все равно после посадки возник пожар в нижней части корабля, однако он был незначительный и оперативно устранён, поэтому до взрыва не дошло. Возможно, компания не решила проблему утечки метана, встречающуюся в прошлых версиях Starship.

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Полноценное тестирование Starship запланировано в этом году. К 2023 году корабль должен отправиться в путешествие вокруг Луны с любителями экстремального туризма на борту, вместе с ними полетит японский миллиардер Юсаку Маэдзавой.