В ОАЭ уже продаётся ещё не анонсированная RTX 3080 Ti
В Объединённых Арабских Эмиратах появилась возможность уже купить ещё не анонсированную RTX 3080 Ti Suprim X производства MSI за 3 500 долларов, что превышает рекомендованную производителем цену в три с половиной раза.
Появление железа в ОАЭ раньше времени не удивление, в этой стране нарушение соглашения о неразглашении компаниями не считается серьёзным преступлением, поэтому рисковые ритейлеры могут позволить себе выставить видеокарту раньше положенного срока. Учитывая, что NVIDIA не принимает никаких санкций по отношению к AIB партнёрам за несоблюдение рекомендованной цены, вряд ли их внимание привлечёт появившаяся в продаже раньше времени видеокарта.
Несмотря на это, предложение весьма невыгодное, ведь переплата за видеокарту существенная, а использовать её не получится, так как официально к RTX 3080 Ti NVIDIA ещё не выпустила драйвера.
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Исходя из опубликованных порталом VideoCardz характеристик, RTX 3080 Ti будет лишь немного уступать топовой RTX 3090, а Suprim X от MSI с заводским разгоном и вовсе превосходить её по мощности.
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