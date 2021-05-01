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NASA разрывает контракт со SpaceX о доставке людей на Луну

Произошло это по жалобе компании Джеффа Безоса.
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NASA объявило о приостановлении действия контракта со SpaceX, по которому компания участвовала в создании аппарата по доставке космонавтов на Луну. Стоимость контракта составляет 2.9 миллиардов долларов.

Произошло это по жалобе аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin, которая также желала взять участие в тендере. По мнению представителей Blue Origin, подписание контракта со SpaceX нецелесообразно, так как компания затянула срок его выполнения вплоть до 2024 года.

Компания Джеффа Безоса предлагает быстрее выполнить условия контракта, но за 6 миллиардов долларов и отмечает, что NASA были настроены отдать тендер им, а переметнулись на сторону компании Илона Маска в последний момент, не обговорив это решение ни с кем. 

По решению Федерального Правительственного Управления, SpaceX обязаны прекратить выполнение условий контракта до вынесения полноценного решения, произойти это должно до 4 августа.

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