NASA объявило о приостановлении действия контракта со SpaceX, по которому компания участвовала в создании аппарата по доставке космонавтов на Луну. Стоимость контракта составляет 2.9 миллиардов долларов.

Произошло это по жалобе аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin, которая также желала взять участие в тендере. По мнению представителей Blue Origin, подписание контракта со SpaceX нецелесообразно, так как компания затянула срок его выполнения вплоть до 2024 года.

Компания Джеффа Безоса предлагает быстрее выполнить условия контракта, но за 6 миллиардов долларов и отмечает, что NASA были настроены отдать тендер им, а переметнулись на сторону компании Илона Маска в последний момент, не обговорив это решение ни с кем.

По решению Федерального Правительственного Управления, SpaceX обязаны прекратить выполнение условий контракта до вынесения полноценного решения, произойти это должно до 4 августа.